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Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги

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Брюссель, Четвер 24 листопада 2022 13:52
Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги Фото: президентка Європейського парламенту Роберта Мецола (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Європарламент схвалив рішення про надання Україні 18 млрд євро фінансової допомоги наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Мецолу в Twitter.

За її словами, європейські парламентарі ухвалили рішення рекордно швидко.

"Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо з місця", - зазначила вона.

Виділення Україні фінансової допомоги підтримали 507 депутатів, проти - 38, ще 26 європейських політиків утрималися. Тепер рішення мають схвалити представники країн-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія раніше анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

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