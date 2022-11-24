ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії, - президент Єврокомісії
Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. За словами президента Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, робота йде повним ходом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше притупити її здатність вести війну проти України, і я можу оголосити сьогодні, що ми працюємо на повній швидкості над 9-м пакетом санкцій", - заявила Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії.
Президент Європарламенту додала, що, на її думку, вже незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.
"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) та його незаконну і варварську війну", - сказала вона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму.
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