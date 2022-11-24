Ірландія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу

У парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ірландії в Twitter і NewsMaker .

"Справді історичне рішення Сенату Ерена (верхня палата парламенту Ірландії - ред.) визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія входить до наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - сказано в повідомленні посольства в Ірландії.

При цьому в парламенті Молдови проголосували за декларацію, якою пропонувалося визнати Голодомор "наслідком запланованих заходів з навмисним наміром винищити опонентів комуністичного режиму та ключовим інструментом політики поневолення тих часів".