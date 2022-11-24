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Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ

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Вашингтон, Четвер 24 листопада 2022 18:22
Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ Фото: для збільшення випуску ЗРК Stinger у США повернули на роботу пенсіонерів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Raytheon Technologies у Сполучених Штатах повернула на роботу на свій складальний завод пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Такий крок пов'язаний з бажанням американського виробника озброєння наростити кількість випуску зенітних ракетних комплексів Stinger.

Компанія L3Harris Technologies, яка отримала замовлення на обладнання для України на суму 200 млн. доларів, витягує комп'ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв'язку та не зірвати заявлені терміни.

Корпорація Lockheed Martin подвоює виробництво протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, а також на 60% збільшує виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS.

Компанія Saab також розширила свої виробничі потужності в останні роки на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією. Крім додавання 500 нових співробітників у всьому світі, компанія інвестує в нові виробничі технології для підвищення ефективності.

Німецька компанія Rheinmetall подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків приблизно з 70 000 до 140 000 одиниць на рік. Цього року компанія також виробляє 110 000 снарядів для артилерії в порівнянні з 70 000 минулого року. Крім того, німецький виробник збільшив випуск патронів середнього калібру з 1,2 млн до 2,2 млн на рік.

Раніше ми писали, що США мають намір збільшити виробництво реактивних систем залпового вогню, а також комплексів Stinger і Javelin, що поставляються Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США мають намір закупити близько 1800 систем Javelin, частину з яких передадуть Україні.

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