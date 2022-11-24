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Мінус 310 окупантів та 50 ракет: Генштаб оновив втрати РФ

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 10:36
Мінус 310 окупантів та 50 ракет: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 310 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 85 720 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 310 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
  • танків - 2898 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 5839 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1889 (+2) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1547 (+10),
  • крилаті ракети - 531 (+51),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 161 (+0).

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати чергову ракетну атаку. На підготовку ворогу знадобиться близько тижня.

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