Мінус 310 окупантів та 50 ракет: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 310 російських окупантів (Getty Images)
Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 85 720 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 310 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
- танків - 2898 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5839 (+7) од,
- артилерійських систем - 1889 (+2) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1547 (+10),
- крилаті ракети - 531 (+51),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати чергову ракетну атаку. На підготовку ворогу знадобиться близько тижня.
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