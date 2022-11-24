Мінус 310 окупантів та 50 ракет: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 310 російських окупантів (Getty Images)

Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 85 720 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 310 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,

танків - 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5839 (+7) од,

артилерійських систем - 1889 (+2) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1547 (+10),

крилаті ракети - 531 (+51),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).