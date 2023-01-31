Данія розглядає поставки танків Україні, а РФ готується до нового наступу: новини за 30 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр

Влада Данії не виключає можливість передачі Україні танків. Однак це питання ще обговорюється.

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, з президентом Володимиром Зеленським вже ведуться перемовини щодо передачі озброєння. Вона наголосила, що Данія від початку російського вторгнення підтримує Україну.

"Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки - це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми щойно віддали Україні артилерійські системи, але танки потрібні також. Ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, у тому числі про танки", - сказала Фредеріксен.

НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, Путін не змінив мети, - Столтенберг

У НАТО не бачать жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, ж спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Україна розраховує вступити до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського союзу упродовж наступних двох років.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Макрон про постачання винищувачів Україні: немає нічого забороненого

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути "ескалаційною" та "послаблювати французьку армію".

"Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку", - додав Макрон.

Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

"Це (постачання в Україну, - ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.

Зазначимо, що у Британії Великдень цього року буде відзначатися 9 квітня.

Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон: пояснення МОЗ

Певні категорії пацієнтів мають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану задля лікування. Також це дозволяється у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення.

"Як і раніше, якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави", - пише МОЗ.

Зазначається, що пропуск пацієнтів через кордон здійснюється за наявності документів, які підтверджують його право на виїзд і в’їзд в Україну й листа міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо погодження іноземною стороною переліку осіб, яких іноземні медзаклади можуть прийняти на лікування.

Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16: є умова

Польща готова надати Україні свої літаки F-16. Але це можливо лише в координації з НАТО.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у відповідь на питання, чи готова Польща на відправку F-16.

Буданов про перспективи завершення війни: Україна переможе Росію, як Давид Голіафа

Відсіч російського повномасштабного вторгнення українськими захисниками вже зруйнувала міф про війська РФ як нібито "другі у світі". Україна переможе ворога, як Давид здолав Голіафа.

При цьому він зазначив, перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне.

"Це помилка. На мою думку, це жива субстанція", - каже очільник ГУР МО Кирило Буданов

За його словами, те, що відбувається зараз є свідченням унікальності української армії, зокрема, українські бійці швидко адаптують та вдосконалюють старе обладнання, а також навчаються новому.

Змінили тактику. Гуменюк попередила, що між масованими атаками можливі точкові удари

Росія у перервах між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. Крім того, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону.

"Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися - ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками", - сказала речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Речниця додала, що Росія сьогодні хоч і зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 суден, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 "Калібрами".