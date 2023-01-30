Включать "подвиги" окупантів та "спецоперацію". У РФ з'явиться "правильний" підручник з історії

Фото: в Росії з'явиться "правильний" підручник історії, куди включать "подвиги" окупантів (GettyImages)

У Росії до початку нового навчального року з'явиться "правильний" підручник з історії. У ньому розкажуть про війну в Україні в дусі російських пропагандистів і про "подвиги" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Север.Реалии.