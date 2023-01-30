Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії

У понеділок увечері, 30 січня, російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської області. Зокрема, з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, з 17:05 до 17:10 було два "прильоти", ймовірно з міномета 120 мм, в районі села Клюси.

Також у період з 18:30 до 18:40 було зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі села Леонівка.

Військові повідомили, що втрат серед особового складу та техніки немає. При цьому інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Усього було зафіксовано 32 "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.