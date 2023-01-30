ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти навмисно посилають місцевих через мінні поля: шукають проходи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 січня 2023 15:35
Окупанти навмисно посилають місцевих через мінні поля: шукають проходи Фото: окупанти примушють населення на захоплених територіях проходити крізь мінні поля, аби знаходити безпечні маршрути (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти використовують місцевих мешканців для пошуку проходів у мінних полях, посилаючи їх на позиції ЗСУ крізь мінні загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, такі випадки було зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

"Так, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, і передавали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх "200"-х. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин", - розповідають у ЦНС.

За інформацією українських військових, людей посилають навмисно через мінні поля, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним.

"Таким чином, можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога", - констатує Центр.

Крім того, ЦНС нагадує, що на півночі України так само роблять й білоруські прикордонники - навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Таким чином вони перевіряють вразливі або недостатньо захищені ділянки білорусько-українського кордону, які можна використовувати для проходу ворожих ДРГ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з Ростовської області та Краснодарського краю Росії до окупованої частини Запорізької області завезли 800 поліцейських.

Нагадаємо, що російські окупанти вивезли до Криму українськихув'язнених з тимчасово окупованих територій і намагаються завербовувати їх.

Окупанти чинять тиск на представників всіх конфесій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід