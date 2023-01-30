Буданов про перспективи завершення війни: Україна переможе Росію, як Давид Голіафа

Відсіч російського повномасштабного вторгнення українськими захисниками вже зруйнувала міф про війська РФ як нібито "другі у світі". Україна переможе ворога, як Давид здолав Голіафа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska.

При цьому він зазначив, перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне.

"Це помилка. На мою думку, це жива субстанція", - каже Буданов.

За його словами, те, що відбувається зараз є свідченням унікальності української армії, зокрема, українські бійці швидко адаптують та вдосконалюють старе обладнання, а також навчаються новому.

"Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Розбирає та впроваджує нові рішення; тактико-оперативні. Або навіть розробляє нові стратегічні цілі", - підкреслив Буданов.

Втім, очільник ГУР зазначив, що твердження про Росію, як нібито "другу армію світу", він вважає міфом.

"Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про "непереможну російську армію". Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо "велику і непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", - заявив Буданов.

Нагадаємо, нещодавно Буданов заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Додамо, також очільник української розвідки анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту будуть "найспекотнішими".

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