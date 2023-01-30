Хто з українців має право виїхати на лікування за кордон: пояснення МОЗ

Певні категорії пацієнтів мають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану задля лікування. Також це дозволяється у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Ознайомитись зі списком критеріїв й категорій пацієнтів, яким дозволене надання медичної допомоги за кордоном, можна за посиланням на наказ.

"Як і раніше, якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави", - пише МОЗ.

Зазначається, що пропуск пацієнтів через кордон здійснюється за наявності документів, які підтверджують його право на виїзд і в’їзд в Україну й листа міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо погодження іноземною стороною переліку осіб, яких іноземні медзаклади можуть прийняти на лікування.

"Направлення за кордон на лікування в період воєнного стану потрібно для того, щоб розвантажити нашу медичну систему й спрямовувати пацієнтів, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, за кордон, а також для отримання тих послуг, які ми не можемо забезпечити через воєнний стан у країні", - додав міністр.

Пошук закордонних медзакладів здійснюється через платформу Early Warning and Response System.

"Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти або ж усиновлені діти, - ред.)", - пише пресслужба.