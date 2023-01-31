Дания рассматривает поставки танков Украине, а РФ готовится к новому наступлению: новости за 30 января

Война России против Украины: последние новости

Дания не исключает передачу Украине своих танков, - премьер

Власти Дании не исключают возможность передачи Украине танков. Однако этот вопрос еще не обсуждается.

По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, с президентом Владимиром Зеленским уже ведутся переговоры по передаче вооружения. Она подчеркнула, что Дания с начала российского вторжения поддерживает Украину.

"Я думаю, что мы доказали многими делами, что мы действительно настоящий друг Украины. Конечно, танки - это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали Украине артиллерийские системы, но танки нужны также. Мы говорили о разных темах, которые сейчас важны. для Украины и на будущее тоже, в том числе о танках", - сказала Фредериксен.

НАТО видит подготовку России к новому наступлению, Путин не изменил цели, - Столтенберг

В НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, то это то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру », – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украина рассчитывает вступить в ЕС в ближайшие два года, - Шмыгаль

Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза в течение следующих двух лет.

"У нас очень амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Макрон о поставках истребителей Украине: нет ничего запрещенного

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украины, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", – добавил Макрон.

Британия передаст Challenger 2 в Украину к лету, - Уоллес

Снабжение танков Challenger 2, которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются к лету.

"Это (поставка в Украину, – ред.) будет к началу лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес.

При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованием танков, сообщив, что обучение начнется с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю.

Отметим, что в Британии Пасха в этом году будет отмечаться 9 апреля.

Кто из украинцев имеет право выехать на лечение за границу: объяснение Минздрава

Определенные категории пациентов имеют право на выезд за границу в условиях военного положения для лечения. Также это разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.

"По-прежнему, если пациенты нуждаются в длительной или дорогостоящей медицинской помощи, а также на получение медицинских услуг, оказание которых сейчас в Украине значительно ограничено из-за полномасштабной войны, они могут направляться на лечение за пределы государства", - пишет Минздрав.

Отмечается, что пропуск пациентов через границу осуществляется при наличии документов, подтверждающих его право на выезд и въезд в Украину и письмо министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о согласовании иностранной стороной перечня лиц, которых иностранные медучреждения могут принять на лечение.

Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16: есть условие

Польша готова предоставить Украине свои самолеты F-16. Но это возможно только в координации с НАТО.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в ответ на вопрос, готова ли Польша на отправку F-16.

Буданов о перспективах завершения войны: Украина победит Россию, как Давид Голиафа

Отпор российского полномасштабного вторжения украинскими защитниками уже разрушил миф о войсках РФ как якобы "вторых в мире". Украина победит врага, как Давид одолел Голиафа.

При этом он отметил, прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном.

"Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция", - говорит глава ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, то, что происходит сейчас, является свидетельством уникальности украинской армии, в частности, украинские бойцы быстро адаптируют и совершенствуют старое оборудование, а также учатся новому.

Сменили тактику. Гуменюк предупредила, что между массированными атаками возможны точечные удары

Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, враг пытается истощить нашу противовоздушную оборону.

"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться - враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", - сказала спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Спикер добавила, что Россия сегодня хоть и уменьшила корабельную группировку в Черном море до 11 судов, но держит наготове три ракетоносителя с 20 "Калибрами".