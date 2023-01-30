ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 січня 2023 20:25
Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр
Автор: Наталія Кава

Влада Данії не виключає можливість передачі Україні танків. Однак це питання ще обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, з президентом Володимиром Зеленським вже ведуться перемовини щодо передачі озброєння. Вона наголосила, що Данія від початку російського вторгнення підтримує Україну.

"Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки - це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми щойно віддали Україні артилерійські системи, але танки потрібні також. Ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, у тому числі про танки", - сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія долучилася до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine.

Також Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Тим часом як писали ЗМІ, президент США може оголосити про поставку Україні танків Abrams вже цієї середи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дания
NEWS
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід