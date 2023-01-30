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Макрон про постачання винищувачів Україні: немає нічого забороненого

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Гаага, Понеділок 30 січня 2023 20:55
Макрон про постачання винищувачів Україні: немає нічого забороненого Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути "ескалаційною" та "послаблювати французьку армію".

"Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку", - додав Макрон.

Нагадаємо, у Німеччині вкотре повторюють про неможливість передачі Україні винищувачів, пояснюючи це нібито загрозою ескалації між НАТО та Росією.

Крім того, про можливість передачі авіації Україні заговорили у США та Нідерландах.

Додамо, що радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори з союзниками щодо відправлення літаків ідуть, причому у прискореному режимі.

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Франція Еммануель Макрон Військова допомога Війна Росії проти України
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