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Данілов розповів, чи використовує Росія північнокорейські ракети проти України

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Росія, Понеділок 30 січня 2023 20:30
Данілов розповів, чи використовує Росія північнокорейські ракети проти України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Самотужки виготовляти високоточні ракети на території РФ росіяни не можуть, проте поки що в війні проти України, вони використовують суто російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Ті ракети, які ми спостерігаємо на нашій території… Поки питання, що це корейські ракети, нам відповіді не дають, це суто російські ракети, які в них були з давніх часів, які вони виготовляли, умовно кажучи, минулого року", - пояснив Данілов.

За його словами, звернення Росії за допомогою до Ірану та КНДР каже про те, що спроможності самотужки виготовляти високоточні ракети на території РФ у них немає.

"Чи буде така допомога, чи ні, наразі ми сказати не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет, хоча 3-4 місяці про це вже розмови йдуть", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, в міністерстві оборони США заявили, що Росія продовжує просити у Ірану та КНДР ракети через дефіцит власних.

Раніше ми писали, що у Вашингтоні уважно відстежують ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки що США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.

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