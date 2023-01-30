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Підрядники із РФ відмовляються будувати фортифікаційні споруди в Луганській області

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Луганська область, Понеділок 30 січня 2023 15:45
Підрядники із РФ відмовляються будувати фортифікаційні споруди в Луганській області Фото: Підрядники із РФ відмовляються будувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Російські підрядники, які будують фортифікаційні споруди, відмовляються працювати на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Російська компанія "Стройком" відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповані регіони Луганської області через нездатність армії РФ забезпечити безпеку працівників підрядника. При цьому не лише на передовій, а й в тилу, адже місцеві не приймають "гастролерів" з РФ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що раніше у Луганській області до лікарні тимчасово окупованого смт Ювілейне доправили близько 300 поранених найманців ПВК "Вагнер".

"Проте через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони в Луганській області вглиб захопленої території.

У школах Старобільського району Луганської області вчителі-колаборанти взялися за перевірку телефонів дітей. Метою таких "перевірок" є виявлення проукраїнської позиції.

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