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Окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар, - мерія

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Маріуполь, Понеділок 30 січня 2023 10:04
Окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар, - мерія Фото: росіяни у Маріуполі доукомплектовують підрозділи для атак на Вугледар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в окупованому Маріуполі збирають війська та техніку. Укомплектовані підрозділи ворог хоче кинути під Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, за вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів. Орієнтовна загальна кількість до 4 тисяч осіб.

"Крім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів на місці, готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки живих окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти почали накопичувати техніку наступального характеру поблизу Маріуполя. Ймовірно, її теж хочуть відправити під Вугледар.

"Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів", - зазначив Андрющенко.

Він також додав, що у Маріуполі критична ситуація з медициною. Щоб отримати так звану "державну страховку" від окупантів, потрібен російський паспорт.

В окупованому місті залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення.

"При тому, знов розгорнуто військові шпиталі на базі працюючих стаціонарів. Наслідки - вичерпання запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступно тепер), нестача койко-місць цивільним. Смертність зростає", - додав радник мера.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворог готується до оборони і зосередив в окупованому місті близько 30 тисяч солдатів.

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