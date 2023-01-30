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Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес

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Лондон, Понеділок 30 січня 2023 18:34
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес Фото: міністр оборони Великобританії Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Це (постачання в Україну, - ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - заявив він.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.

Зазначимо, що у Британії Великдень цього року буде відзначатися 9 квітня.

Нагадаємо, раніше у Британії говорили, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.

14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 і на що вони здатні.

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Великобританія Військова допомога Війна Росії проти України
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Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
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