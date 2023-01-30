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Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16: є умова

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Варшава, Понеділок 30 січня 2023 13:03
Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16: є умова Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Польща готова надати Україні свої літаки F-16. Але це можливо лише в координації з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції, якого цитує WNP.PL

Заява Моравецького

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - заявив Моравецький, у відповідь на питання, чи готова Польща на відправку F-16.

Реакція ОП

Тим часом таку позицію вже привітали в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що "робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується".

"Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - пише Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що сподівається на зобов'язання від партнерів у питанні передачі літаків вже в найближчі два тижні.

Додамо, розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори із союзниками щодо відправки авіації Україні вже ідуть, причому в прискореному режимі.

Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче отримати саме F-16. Раніше в Повітряних силах пояснювали, чим це обумовлене.

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