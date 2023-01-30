В РФ військкоматам наказали "виявляти" охочих воювати проти України, - BBC
Російські військкомати викликатимуть росіян, які служили в армії, й серед них "виявлятимуть" охочих записатися в добровольці. До того ж для тих хто зголоситься доєднатись будуть пільги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російська редакція BBC.
Міноборони Росії підготувало проекти наказів щодо участі добровольців у війні з Україною, у тому числі щодо порядку укладання з ними контрактів. Охочим долучитись до добровольців дозволять навіть достроково звільнятися, проте за це треба буде заплатити.
Правозахисники припускають, що проект може бути пов'язаний зі спробою легалізації ПВК "Вагнера".
Добровольці згідно із законом вступають у формування за контрактом з Міноборони та отримують на період служби статус військовослужбовців. Особливості їхньої служби має встановити військове відомство. Нові правила поширюватимуться і на раніше укладені із добровольцями контракти.
Нагадаємо, Генштаб повідомив, що росіяни готують нову масову мобілізацію у Криму наприкінці лютого.
До того ж на те, що у Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації, вказує й те, що військкомати відкрили "полювання" на мешканців Москви.
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