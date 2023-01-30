ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В РФ військкоматам наказали "виявляти" охочих воювати проти України, - BBC

Новость на русском →
Росія, Понеділок 30 січня 2023 21:20
В РФ військкоматам наказали "виявляти" охочих воювати проти України, - BBC Фото: російські військкомати почнуть "виявляти" охочих воювати проти України(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військкомати викликатимуть росіян, які служили в армії, й серед них "виявлятимуть" охочих записатися в добровольці. До того ж для тих хто зголоситься доєднатись будуть пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російська редакція BBC.

Міноборони Росії підготувало проекти наказів щодо участі добровольців у війні з Україною, у тому числі щодо порядку укладання з ними контрактів. Охочим долучитись до добровольців дозволять навіть достроково звільнятися, проте за це треба буде заплатити.

Правозахисники припускають, що проект може бути пов'язаний зі спробою легалізації ПВК "Вагнера".

Добровольці згідно із законом вступають у формування за контрактом з Міноборони та отримують на період служби статус військовослужбовців. Особливості їхньої служби має встановити військове відомство. Нові правила поширюватимуться і на раніше укладені із добровольцями контракти.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що росіяни готують нову масову мобілізацію у Криму наприкінці лютого.

До того ж на те, що у Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації, вказує й те, що військкомати відкрили "полювання" на мешканців Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мобілізація в Росії
NEWS
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід