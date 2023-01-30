В РФ військкоматам наказали "виявляти" охочих воювати проти України, - BBC

Російські військкомати викликатимуть росіян, які служили в армії, й серед них "виявлятимуть" охочих записатися в добровольці. До того ж для тих хто зголоситься доєднатись будуть пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російська редакція BBC.

Міноборони Росії підготувало проекти наказів щодо участі добровольців у війні з Україною, у тому числі щодо порядку укладання з ними контрактів. Охочим долучитись до добровольців дозволять навіть достроково звільнятися, проте за це треба буде заплатити.

Правозахисники припускають, що проект може бути пов'язаний зі спробою легалізації ПВК "Вагнера".