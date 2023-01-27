Чергова ракетна атака РФ по Україні та скандал з нардепом Тищенко: новини за 26 січня

У четвер, 26 січня, армія РФ знову завдала масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів, а народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади".

Детальніше про те, що сталося у четвер, 26 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Чергова ракетна атака РФ по Україні 26 січня

Армія РФ знову завдала масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. Повітряна тривога тривала понад 4 години. Сили ППО успішно відпрацювали, проте були влучання по об'єктах енергетики в кількох регіонах. Також є жертва та постраждалі серед мирного населення.

В результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб.

Російські окупанти запустили по Україні 55 ракет. При цьому 47 з них знищили сили протиповітряної оборони України.

"Слуга народу" виключила Тищенка з партії після скандалу

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади".

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала голова партії Олена Шуляк.

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що він не відряджав Тищенка за кордон.

"Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", - написав він.

До того ж, Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон після скандалу з Тищенком.

МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні

Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом з допомогою наших союзників та партнерів значно допоможе Збройним силам України в героїчній боротьбі за захист свободи та суверенітету їхньої нації", - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

За її словами, ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Також міністр наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси. При цьому вона не виключила передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому.

Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.

США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Сполучені Штати запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії "Вагнера". При цьому Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією.

"У той час, як санкції та заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати чинності, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку - у тому числі через жорстоку групу "Вагнера" - для продовження своєї несправедливої війни проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.

Не тільки для Путіна. ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.