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"Слуга народу" виключила Тищенка з партії після скандалу

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Четвер 26 січня 2023 16:27
"Слуга народу" виключила Тищенка з партії після скандалу Фото: Микола Тищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з "представниками української громади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію та голову партії Олену Шуляк.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала Шуляк.

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Арахамія.

Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що він не відряджав Тищенка за кордон.

"Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", - написав він.

Нагадаємо, посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд".

При цьому 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема, депутатів та міністрів.

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