Внаслідок масованого удару РФ загинули 11 людей, - ДСНС

Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.

"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські окупанти завдали масованого удару по Україні за допомогою ракет.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через падіння уламків ракети в столиці загинула одна людина, ще дві - постраждали.

При цьому росіяни випустили по нашій країні 55 ракет, 47 з яких збили українські захисники.

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