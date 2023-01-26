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США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

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Вашингтон, Четвер 26 січня 2023 17:45
США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією Фото: США ввели санкції проти російської ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії "Вагнера". При цьому Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США .

"У той час, як санкції та заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати чинності, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку - у тому числі через жорстоку групу "Вагнера" - для продовження своєї несправедливої війни проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Л. Єллен.

У список санкцій потрапила сама ПВК "Вагнера", а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.

За даними ЗМІ, він бере участь або надавав підтримку вербуванні солдатів у ПВК "Вагнера" і, отже, політиці та діям, які дестабілізують Україну чи підривають, чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні та фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи "Вагнера".

Зокрема:

  • Акціонерне товариство Terra Tech – російська технологічна компанія, що постачає космічні знімки, отримані за допомогою комерційних супутників, а також повітряні знімки, отримані безпілотними системами.
  • Дослідницький інститут космічної науки та техніки Чанша Тяньї - підприємство, розташоване в КНР, яке надало Terra Tech замовлення на супутникові знімки з радіолокатором із синтезованою апертурою над територією України.
  • Акціонерне товариство "Науково-виробничий концерн "БАРЛ" - російська космічна компанія, що підтримує військові дії Росії в Україні. Компанія надає російським військовим закордонні супутникові знімки високого дозволу.

Нагадаємо, група "Вагнера" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні.

Крім того, за даними британської розвідки, чисельність так званої ПВК "Вагнера" на російсько-українському фронті сягає 50 тисяч осіб. Частково ПВК фінансується шляхом корупції за держзамовлень.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки ПВК Вагнера
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