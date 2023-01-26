МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає агентство, реалізація цієї програми залежить від низки умов, включаючи схвалення її країнами G7, а також донорами і кредиторами України, які забезпечують прийнятність суверенного боргу.

"План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, аби Фонд мав змогу надавати позики зруйнованій війною країні, а уряду в Києві потрібно буде взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів, окрім успішного завершення чотиримісячної безготівкової програми МВФ", - підкреслює видання.

Bloomberg відзначає, що у разі схвалення 3-4-річна програма загальною вартістю від 14 до 16 млрд доларів передбачатиме виплату від 5 до 7 млрд доларів протягом першого року.

"Є надія, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш надійде вже в квітні. Також очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку країни з боку державних і приватних кредиторів", - запевняють у МВФ.

При цьому представники Фонду підкреслюють, що вони зберігають тісну співпрацю з Україною і додають, що це може прокласти шлях до повноцінної програми, не уточнюючи, втім, якого розміру може бути потенційний кредит.

За інформацією Bloomberg, якщо план не дістане підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ, Фонд може підтримати Україну програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд доларів. Однак, на думку експертів, країні, ймовірно, знадобиться ще близько 8 млрд доларів цьогоріч для відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ракетними атаками.

При цьому у МВФ зазначили, що український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.