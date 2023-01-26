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Білорусь продовжила спільні з Росією навчання щонайменше на тиждень, - "Гаюн"

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Четвер 26 січня 2023 18:31
Білорусь продовжила спільні з Росією навчання щонайменше на тиждень, - "Гаюн" Фото: Білорусь продовжила спільні з Росією навчання щонайменше на тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь продовжила спільні навчання Збройних сил з Росією. Вони триватимуть щонайменше до 6 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Білорускі Гаюн".

Як пише моніторингова група, 28 й 29 січня стануть вихідними для деяких полігонів. Водночас полігони, де сконцентровані війська Росії - працюватимуть без перерви.

Загалом, продовження навчань виглядає так:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовский" (Борисовський район) до 04.02;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.02;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.02;
  • полигон "Осиповский" 51 абр. (Осиповицький район) до 05.02;
  • 212-й авіаційний полігон "Ниман" (Новогрудський район) до 03.02;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановицький район) до 06.02;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 05.02;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельський район) до 05.02.

Тим часом 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО "Ружаны" продовжує роботу до 31 січня.

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 40 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь продовжила навчання на полігоні "Ружани" до 31 січня.

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