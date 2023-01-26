Ракетна атака. В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

Армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Більш детально про нову атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

08:47 Загроза ракетної атаки на Черкащині

Про це пише керівник Черкаської ОВА Віталій Табурець.

08:45 На Кіровоградщині екстрені відключення світла

Через загрозу ракетної атаки без світла залишилися Кропивницький та західна частина області. У решті регіону - відключення за графіками, повідомляє Кіровоградська ОВА.

08:42 Ракети рухаються у бік Житомирської області

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко попереджає про підліт кількох ракет.

08:40 Ще 3 ракети над Україною

За повідомленням керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, над територією України зараз ще 3 ракети.

08:36 Керівник ОП Андрій Єрмак повідомляє про перші збиття ракет.

Карта повітряних тривог станом на 08:27

08:26. Російські ракети вже у повітряному просторі України

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

08:18. Ракети окупантів залетіли на територію України

Про таке написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", - попереджає Кім.

08:17. Є загроза масштабної ракетної атаки по всій Україні, - Київська ОВА

"Жителі Київщини! Загроза масштабної ракетної атаки по всій території Україні. Будьте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін". Бережіть себе та близьких", - попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

08:14. З південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі, імовірно крилаті ракети, - повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

08:10. В Одеській області також попередили про підготовку ворога до масованого удару.

"Увага мешканці Одещини! Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!" - пише очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Станом на 08:06 мапа повітряних тривог виглядає так:

08:05. Російські війська здійснили пуск крилатих ракет.

"Під час повітряної тривоги знаходьтесь в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет", - повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні.

Через загрозу ракетного удару на Одещині та Кривому Розі застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.

Оновлено 07:58

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

У Оперативному командуванні "Південь" підтвердили загрозу масованій атаці.

07:40. В Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетного удара

"Угроза ракетного удара. Реагируем", - пишет глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

У ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки територією України з використанням іранських дронів.

Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди".

Нагадаємо, ввечері 25 січня намагалися завдати ударів по Україні. У різних регіонах країни повідомлялося про роботу сил ППО.

Також повідомлялося, що органи прокуратури та слідства не сумніваються, що Іран причетний до виробництва та постачання безпілотників до Росії.

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