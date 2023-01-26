Ситуація суттєво загострилась: глава Донецької області про обстановку в регіоні
У Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Росіяни посилили обстріли по Вугледару та Авдіївці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.
"Протягом сьогоднішнього дня ворог обстрілював Вугледарську громаду багато разів. Загинула одна людина і дві людини дістали поранень", - заявив Кириленко.
За його словами, окупанти обстріляли інфраструктуру у місті Часів Яр. Під ворожий вогонь потрапила лікарня. Обстріли окупантів посилилися вздовж усього фронту у Донецькій області.
"Дійсно, ситуація суттєво загострилась, з півдня на центр області. Якщо найгарячішим у нас був і залишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці: у цей час відбувається черговий обстріл. Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту іде загострення - з півдня і з півночі", - додав глава області.
Кириленко пояснив, що окупанти використовують тактику "випаленої землі". По Авдіївці, Бахмуту та Вугледару стріляють з РСЗВ та артилерії. Періодично під ворожу атаку потрапляє Торецька громада.
Нагадаємо, що дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу Росії селища Очеретине Донецької області сьогодні, 26 січня.
Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога загинув цивільний, ще семеро людей отримали поранення.
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