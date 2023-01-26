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Не тільки для Путіна. ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі

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Страсбург, Четвер 26 січня 2023 14:31
Не тільки для Путіна. ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена української делегації в ПАРЄ та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

"Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає створити міжнародний трибунал щодо розслідування злочинів диктаторів Путіна та Лукашенка.

Додамо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував зустріч групи країн, які просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу для Росії.

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Олександр Лукашенко Гаага ПАРЄ
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