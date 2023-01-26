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Чи готовий ворог до наступу на Запорізькому напрямку: відповідь полковника Єріна

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Четвер 26 січня 2023 14:44
Чи готовий ворог до наступу на Запорізькому напрямку: відповідь полковника Єріна Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіянам не вдалось створити потужного угрупування для наступу на Запорізькому напрямку. Водночас небезпеку становить авіація ворога в Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку", – заявив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін.

Як пояснив Єрін, наразі небезпеку становлять аеродроми Росії в тимчасово окупованому Криму, які ворог використовує для завдання ракетних ударів й транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.

"Також в Криму триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурс", - додав полковник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог намагається наступати на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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