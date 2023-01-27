Очередная ракетная атака РФ по Украине и скандал с нардепом Тищенко: новости за 26 января

В четверг, 26 января, армия РФ снова нанесла массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей, а народного депутата Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины" .

Детальнее о том, что произошло в четверг, 26 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Очередная ракетная атака РФ по Украине 26 января

Армия РФ снова нанесла массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. Силы ПВО успешно отработали, однако были попадания по объектам энергетики в нескольких регионах. Также есть жертва и пострадавшие среди мирного населения.

В результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами последовали удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли также 11 человек.

Российские оккупанты запустили по Украине 55 ракет. При этом 47 из них уничтожили силы противовоздушной обороны Украины.

"Слуга народа" исключила Тищенко из партии после скандала

Народного депутата Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины".

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", - написала глава партии Елена Шуляк.

Представитель партии Юлия Палийчук сообщила, что Тищенко также уволили с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Отметим, что даже после исключения из партии Тищенко останется народным депутатом. Составить мандат он может по личному желанию.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что он не отправлял Тищенко за границу.

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", - написал он.

К тому же, Зеленский напомнил о запрете на выезд за границу после скандала с Тищенко.

МВФ рассматривает предоставление многолетней помощи Украине на 16 млрд долларов, - Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2

Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Это объявление вместе с помощью наших союзников и партнеров значительно поможет Вооруженным силам Украины в героической борьбе за защиту свободы и суверенитета их нации", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

По ее словам, эти четыре танка боеспособны и будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Также министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторам, запасным частям и боеприпасам. При этом она не исключила передачи большего количества такой техники в будущем.

Стоит отметить, что всего на вооружении у Канады есть 82 танка Leopard 2 разных модификаций.

США признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией

Соединенные Штаты ввели санкции против частной военной компании России "Вагнера". При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

"В то время как санкции и меры экспортного контроля в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают вступать в силу, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе из-за жестокой группы "Вагнера" - для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Л. Еллен.

Не только для Путина. ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства РФ и Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Белоруссии за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.