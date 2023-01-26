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Навіть не обліковують. Окупанти масово спалюють своїх загиблих в крематоріях, - Маляр

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 січня 2023 20:04
Навіть не обліковують. Окупанти масово спалюють своїх загиблих в крематоріях, - Маляр Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові активно використовують мобільні крематорії, до того ж командування навіть не проводить ідентифікації та обліку загиблих солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони, враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії", - заявила Маляр

Вона розповіла, що зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв.

"Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів.
Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів.

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