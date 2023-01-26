Навіть не обліковують. Окупанти масово спалюють своїх загиблих в крематоріях, - Маляр

Російські військові активно використовують мобільні крематорії, до того ж командування навіть не проводить ідентифікації та обліку загиблих солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони, враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії", - заявила Маляр Вона розповіла, що зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. "Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів.

Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою", - додала заступниця міністра оборони.