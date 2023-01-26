Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: які зміни
Окупаційна армія РФ продовжує атакувати позиції українських військ на кількох східних напрямках. ЗСУ, у свою чергу, успішно відбивають атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, росіяни продовжують спроби ведення наступальних дій у Луганській та Донецькій областях, а саме - в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Соледара та Бахмута. При цьому на Донецькому напрямку тривають більш запеклі бої, оскільки в цих місцях РФ накопичила велику кількість живої сили.
Українські бійці, у свою чергу, проводять контрнаступальні удари на Луганщині, а під Донецьком - успішно відбивають атаки ворога.
Крім того, Збройні сили продовжують завдавати точних ударів по тилових позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, де проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.
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