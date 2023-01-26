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Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

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Четвер 26 січня 2023 14:12
Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: які зміни Фото: британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна армія РФ продовжує атакувати позиції українських військ на кількох східних напрямках. ЗСУ, у свою чергу, успішно відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, росіяни продовжують спроби ведення наступальних дій у Луганській та Донецькій областях, а саме - в районі Сватового, Кремінної, Вугледара, Соледара та Бахмута. При цьому на Донецькому напрямку тривають більш запеклі бої, оскільки в цих місцях РФ накопичила велику кількість живої сили.

Українські бійці, у свою чергу, проводять контрнаступальні удари на Луганщині, а під Донецьком - успішно відбивають атаки ворога.

Крім того, Збройні сили продовжують завдавати точних ударів по тилових позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Британська розвідка опублікувала актуальну карту боїв в Україні: які зміни

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомляли, що Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, де проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.

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