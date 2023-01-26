ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну

Сьогодні, 26 січня Росія знову атакувала Україну десятками ракет. Сили ППО успішно відпрацювали, проте були влучання по об'єктах енергетики в кількох регіонах. Також є жертва та постраждалі серед мирного населення.

Докладніше про наслідки масованого удару РФ - у матеріалі РБК-Україна .

Сили ППО збили 47 ракет із 55

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки чергової ракетної атаки:

росіяни запустили по Україні 55 ракет повітряного та морського базування ;

; ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 запустили з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К і кораблів з акваторії Чорного моря;

силам ППО вдалося збити 47 крилатих ракет ;

; у напрямку Києва було знищено 20 ракет;

три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї мети.

Ситуація в енергетиці

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в результаті масованого ракетного удару є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення.

Найскладніша ситуація у Київській, Одеській, Вінницькій областях.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання", - додав міністр.

Зі свого боку ДТЕК повідомляє про екстрені відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Як зазначають у компанії, енергетики працюють над покращенням ситуації, але поки що не можуть повернутися до стабілізаційних відключень.

Дефіцит в енергосистемі

За даними "Укренерго", внаслідок нічної атаки дронами та ракетного удару вранці 26 січня пошкоджено обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах країни.

У Дніпровському регіоні знищено основне високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів.

знищено основне високовольтне обладнання на одному з енергооб'єктів. Проблеми з енергоживленням через обстріли спостерігаються на півдні, у т.ч. в Одеській області .

. По всій Україні під час атаки було запроваджено аварійні відключення. Наразі поступово повертаються планові графіки обмежень .

. Дефіцит у системі значний. До всіх областей доведено ліміти споживання.

В Україні затримуються поїзди

Внаслідок знеструмлення в Одеській, Львівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях відстають від графіка руху 6 рейсів "Укрзалізниці":

№77/78 Ковель - Одеса (+1:07);

№743/744 Київ - Львів (+0:54);

№91/92 Одеса - Харків (+0:42);

№191/192 Одеса - Краматорськ (+0:42);

№787/788 Шостка - Київ (+0:30).

Пасажирів рейсу Інтресіті +712 Краматорськ-Київ пересадили у потяг далекого прямування. Відправлення поїзда затримується на 2 години.

У разі потреби для розвезення пасажирів по Києву у комендантську годину задіятимуть автобусні шатли.

Наслідки у регіонах

Київ

Сили ППО збили усі 20 ракет, які летіли у напрямку столиці. Проте уламки однієї з ракет упали у Голосіївському районі на нежитлову будову.

Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Двоє людей із травмами були госпіталізовані.

Київська область

На Київщині внаслідок удару російською ракетою було пошкоджено енергетичний об'єкт. Через це в області запроваджено графіки екстрених відключень електроенергії, стабілізаційні графіки не діють.

У Київській ОВА повідомляють, що в області пошкоджено приватні будинки та автомобілі місцевих жителів. Здебільшого, в будинках вибиті вікна, постраждали фасади.

Поліція виявила уламки ракет одразу у кількох районах Київської області.

Одеська область

У регіоні почалися проблеми зі світлом, також частково зникло водопостачання та опалення.

В Одеській РВА повідомили, що в результаті ракетного удару було пошкоджено 2 об'єкти енергетичної інфраструктури в області. Ремонтні роботи вже розпочалися.

Загалом під час тривоги сили ППО збили над Одеською областю три ракети "Калібр". Обійшлося без постраждалих.

Вінниця

Влучання ракети у Вінниці підтвердив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Постраждалих за попередніми даними немає, але було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Діють аварійні відключення світла.