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Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон після скандалу з Тищенком

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Київ, Четвер 26 січня 2023 22:31
Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон після скандалу з Тищенком Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українським чиновникам можна виїжджати за кордон лише через відрядження. Це, зокрема, стосується й народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він наголосив, що змушений повторити нові правила виїзду за кордон "для тих, хто погано почув".

"Будь-який виїзд за кордон державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", - зазначив голова держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджуються обмеження на виїзд українських чиновників за кордон.

Після цього сьогодні, 26 січня, посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком в одному з бангкокських готелів. Парламентарія практично одразу ж виключили з партії.

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