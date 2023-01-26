Зеленський нагадав про заборону на виїзд за кордон після скандалу з Тищенком

Українським чиновникам можна виїжджати за кордон лише через відрядження. Це, зокрема, стосується й народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він наголосив, що змушений повторити нові правила виїзду за кордон "для тих, хто погано почув".

"Будь-який виїзд за кордон державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон має бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", - зазначив голова держави.