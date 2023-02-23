Буданов дав новий прогноз, а ЄС домовився продовжити санкції проти РФ: новини за 22 лютого

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав новий прогноз щодо війни, а ЄС тим часом домовився продовжити санкції проти РФ.
РБК-Україна зібрало головні новини за 22 лютого.
Війна Росії проти України: останні новини
Окупанти декілька разів обстріляли Херсон: було влучання в будівлю “Херсонтеплоенерго” та в завод.
Мер Мелітополя повідомив, що окупанти готують провокації в місті та районі. Крім того, він зауважив, що росіяни діють за "донецьким сценарієм".
В СБУ показали відео, як українські спецпризначенці знищили САУ "Акація" та пів десятка російських танків.
У ВСУ оцінили готовність українських бійців до можливого наступу ворога на Київ.
Були "прильоти" у Харкові: росіяни атакували об’єкти інфраструктури. В результаті обстрілу були поранені.
Влада Бєлгородської області повідомила про "атаку". За їх словами було зафіксовано "прильоти".
Українцям вперше показали відео з установкою IRIS-T, яка ефективно збиває ворожі цілі.
Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі.
Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть,
Проте кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк також розповів, що посли ЄС не змогли сьогодні погодити 10-й пакет санкцій проти Росії.
За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.
На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".
Однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Індії стане нова фіндопомога Україні.
Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів
Глави Міноборони Олексій Резніков повідомив, що.Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.
"Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", - написав Резніков.
Голова ОП Андрій Єрмак пояснив, що з урахуванням обставин, що склалася, більш ймовірним є візит канцлера Шольца в Україну, ніж візит президента Володимира Зеленського до Німеччини, і відповідна пропозиція направлена німецькому канцлеру.
В Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби.
За словами Єрмака, Україна може раніше вступити до НАТО ніж до ЄС.
"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - заявив він.
Прогноз погоди на сьогодні
Вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде.
Температура повітря
Протягом дня температура повітря становитиме:
Погода в Києві
У Києві буде сухо, переважно сонячно й холодно:
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