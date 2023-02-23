Буданов дав новий прогноз, а ЄС домовився продовжити санкції проти РФ: новини за 22 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

ЄС домовився продовжити санкції проти РФ на півроку, але 10-й пакет ще в роботі

Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть,

Проте кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк також розповів, що посли ЄС не змогли сьогодні погодити 10-й пакет санкцій проти Росії.

Буданов дав новий прогноз щодо закінчення війни

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".

Міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні

Однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Індії стане нова фіндопомога Україні.

В Запоріжжі відновлять роботу більшості маршрутів електротранспорту

Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

Резніков очікує перші танки від партнерів вже найближчим часом

Глави Міноборони Олексій Резніков повідомив, що.Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.

"Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", - написав Резніков.

Шольца запросили відвідати Україну

Голова ОП Андрій Єрмак пояснив, що з урахуванням обставин, що склалася, більш ймовірним є візит канцлера Шольца в Україну, ніж візит президента Володимира Зеленського до Німеччини, і відповідна пропозиція направлена німецькому канцлеру.

На території двох громад Сумської області відбуватимуться навчальні стрільби

В Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби.

Україна може вступити в НАТО раніше, ніж в ЄС

За словами Єрмака, Україна може раніше вступити до НАТО ніж до ЄС.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - заявив він.

Прогноз погоди на сьогодні

Вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде.

Температура повітря

Протягом дня температура повітря становитиме:

на заході України +2...+8 градусів;

на сході -4...-8 градусів;

на решті території від -3...+2 градусів.

Погода в Києві

У Києві буде сухо, переважно сонячно й холодно: