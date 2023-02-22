У російських містах по радіо масово оголошують повітряну тривогу

У російських містах із самого ранку по радіо попереджають про "загрозу ракетного удару", тривога лунає на кількох радіостанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

"Увага, увага, загроза ракетного удару", - таке повідомлення мешканці РФ чули вранці по радіо.

Сигнал тривоги лунає на радіостанціях у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську та Підмосков'ї.

У російських Telegram-каналах припускають, що "хтось зламав" одразу кілька частот радіостанцій "Камеді", "Юмор ФМ" та "Авторадіо".

Деякі ЗМІ пишуть, що повідомлення про загрозу ракетного обстрілу чули також і у Воронежі та Казані. Однак у рекламній службі "Газпром-Медіа Холдингу" стверджують, що сигнал тривоги жителі РФ чули нібито через технічний збій.

Оновлено 8:50.

У МНС Росії заявили, що повітряна тривога і попередження про загрозу ракетного удару пролунали нібито через "хакерську атаку в деяких регіонах РФ".