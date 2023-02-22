У Сумській області завтра пройдуть навчальні стрільби: в яких громадах

У четвер, 23 лютого, на території двох громад Сумської області відбуватимуться навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"23 лютого в Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні. В обласній адміністрації закликали людей зберігати спокій у разі того, якщо хтось почує звуки пострілів чи відлуння вибухів. "Наші захисники відточують свою майстерність", - додали в ОВА.