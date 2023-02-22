У Сумській області завтра пройдуть навчальні стрільби: в яких громадах
У четвер, 23 лютого, на території двох громад Сумської області відбуватимуться навчальні стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"23 лютого в Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.
В обласній адміністрації закликали людей зберігати спокій у разі того, якщо хтось почує звуки пострілів чи відлуння вибухів.
"Наші захисники відточують свою майстерність", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Військові зафіксували ще 15 ударів.
Російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
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