ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумській області завтра пройдуть навчальні стрільби: в яких громадах

Новость на русском →
Сумська область, Середа 22 лютого 2023 19:25
У Сумській області завтра пройдуть навчальні стрільби: в яких громадах Фото: військовий (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, на території двох громад Сумської області відбуватимуться навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"23 лютого в Охтирській та Недригайлівській громадах будуть проводитися навчальні стрільби", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації закликали людей зберігати спокій у разі того, якщо хтось почує звуки пострілів чи відлуння вибухів.

"Наші захисники відточують свою майстерність", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Військові зафіксували ще 15 ударів.

Російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сумська область Війна в Україні
NEWS
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України