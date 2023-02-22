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Україна може вступити в НАТО раніше, ніж в ЄС, - Єрмак

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Київ, Середа 22 лютого 2023 19:24
Україна може вступити в НАТО раніше, ніж в ЄС, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до Європейського союзу.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - заявив він.

При цьому він додав, що Україна є найкращим іміджмейкером Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО Росія не має. І сьогодні Україна - це найкращий іміджмейкер НАТО", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

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