ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні, - ЗМІ

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 20:58
Міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні, - ЗМІ Фото: міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні (g7germany.de)
Автор: Іван Носальський

Однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Індії стане нова фіндопомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, міністр фінансів України Сергій Марченко також візьме участь у переговорах під головуванням Японії.

У The Guardian додають, що на зустрічі очікуються деталі нової запланованої програми допомоги Україні від МВФ, які розкриє директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

При цьому затвердження самої програми може відбутися вже наприкінці березня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швейцарії планують виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 100 млн доларів.

Також ми писали, що США та країни "Великої сімки" готують новий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 МВФ Сергій Марченко Допомога Україні
NEWS
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України