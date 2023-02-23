Буданов дал новый прогноз, а ЕС договорился продлить санкции против РФ: новости за 22 февраля

Война России против Украины: последние новости

ЕС договорился продлить санкции против РФ на полгода, но 10-й пакет еще в работе

Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка никого не будут исключать,

Однако корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк также рассказал, что послы ЕС не смогли сегодня согласовать 10-й пакет санкций против России.

Буданов дал новый прогноз по окончании войны

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, Украину с середины и до конца весны ожидают решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

На вопрос журналиста, если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев войны, то какой сейчас счет и какая минута матча, он ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

Министры финансов стран G7 завтра обсудят новую помощь Украине

Одной из тем завтрашней встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Индии станет новая финпомощь Украине.

В Запорожье возобновят работу большинства маршрутов электротранспорта

Советом обороны Запорожской области по согласованию военных и представителей правоохранительных органов принято решение о возобновлении в Запорожье работы ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов

Резников ожидает первые танки от партнеров уже в ближайшее время

Главы Минобороны Алексей Резников сообщил, что. Украина в ближайшее время ожидает от партнеров первые танки. Они прибудут уже с подготовленными экипажами.

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - написал Резников.

Шольца пригласили посетить Украину

Глава ОП Андрей Ермак пояснил, что с учетом сложившихся обстоятельств более вероятен визит канцлера Шольца в Украину, чем визит президента Владимира Зеленского в Германию, и соответствующее предложение направлено немецкому канцлеру.

На территории двух общин Сумской области будут проходить обучающие стрельбы

В Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы.

Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС

По словам Ермака, Украина может раньше вступить в НАТО, чем в ЕС.

"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", - заявил он.

Прогноз погоды на сегодня.

Днем в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. Сильного ветра не будет.

Температура воздуха

В течение дня температура воздуха составит:

на западе Украины +2...+8 градусов;

на востоке -4...-8 градусов;

на остальной территории от -3...+2 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве будет сухо, преимущественно солнечно и холодно: