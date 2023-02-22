У ВСУ оцінили готовність українських бійців до можливого наступу ворога на Київ

У ЗСУ достатньо військ для того, щоб вести стабілізаційні дії у разі повторної атаки російської армії на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв'ю " Укрінформу ".

"Станом на даний момент кількість наших військ достатньо для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потрібно. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми дзеркально підвищимо свою кількість", - відповів Наєв на прохання оцінити готовність. наших військових у разі повторного наступу на Київ.

Генерал додав, що робота з нарощування кількості військ проводитиметься постійно для того, щоб зрівняти сили сторін.

При цьому, за його словами, на північному напрямку у ворога немає ресурсів для проведення наступальних дій.