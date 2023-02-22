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У ВСУ оцінили готовність українських бійців до можливого наступу ворога на Київ

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Середа 22 лютого 2023 10:22
У ВСУ оцінили готовність українських бійців до можливого наступу ворога на Київ Фото: Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У ЗСУ достатньо військ для того, щоб вести стабілізаційні дії у разі повторної атаки російської армії на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв'ю "Укрінформу".

"Станом на даний момент кількість наших військ достатньо для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потрібно. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми дзеркально підвищимо свою кількість", - відповів Наєв на прохання оцінити готовність. наших військових у разі повторного наступу на Київ.

Генерал додав, що робота з нарощування кількості військ проводитиметься постійно для того, щоб зрівняти сили сторін.

При цьому, за його словами, на північному напрямку у ворога немає ресурсів для проведення наступальних дій.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

За даними британської розвідки, які оприлюднили 20 лютого, росіяни наступають із великими втратами на трьох ділянках фронту.

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