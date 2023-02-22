Шольца запросили відвідати Україну, - Єрмак
Німецького канцлера Олафа Шольца запросили відвідати Україну.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я вважаю, що Німеччина має історичний шанс - показувати в боротьбі з нинішнім фашизмом, що вони на стороні добра і вільного світу. Я не думаю, що дуже скоро у них з'явиться така ж можливість", - сказав глава ОП.
Також за словами Єрмака, з урахуванням обставин, що склалася, більш ймовірним є візит канцлера Шольца в Україну, ніж візит президента Володимира Зеленського до Німеччини, і відповідна пропозиція направлена німецькому канцлеру.
Нагадаємо, нещодавно Шольц закликав прискорити поставки танків Україні та пообіцяв сприяти цьому.
Крім того, німецький канцлер не виключив, що війна в Україні "триватиме довго".
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