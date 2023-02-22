У Херсоні повідомляють про вибухи

У середу, 22 лютого, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон" .

Зазначимо, що повітряну тривогу у Херсоні та області не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Новотягинка Херсонської області, двоє літніх людей загинули.

При цьому за минулу добу загарбники 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області, загинули 5 людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.

РБК-Україна також повідомляло, що у Херсонській області протягом 23- 25 лютого вводять жорсткі обмеження для цивільних.

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