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В Запоріжжі завтра відновлять роботу більшості маршрутів електротранспорту

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Запоріжжя, Середа 22 лютого 2023 17:02
В Запоріжжі завтра відновлять роботу більшості маршрутів електротранспорту Фото: Запоріжжя завтра відновить більшість маршрутів електротранспорту (t.me/kurtievofficial)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 23 лютого, в Запоріжжі відновиться робота більшості маршрутів громадського електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів", - повідомив Куртєв.

За його даними, починаючи з 23 лютого, у Запоріжжі працюватиме:

  • 6 тролейбусних маршрутів - 3, 8, 9, 11, 14, 17;
  • 6 трамвайних - 3, 10, 12, 14, 15, 16;
  • 9 автобусних - 17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94.

Крім того, на маршрутах буде збільшено кількість працюючого електротранспорту, від 14, що працювали нині до 70 одиниць.

Час роботи муніципального транспорту: з 05.00 до 22.00.

Нагадаємо, днями повідомлялось, що в Запоріжжі поновлюють роботу зовнішнього освітлення.

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Запоріжжя тролейбус автобуси
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