Діють за "донецьким сценарієм". Окупанти готують провокації в Мелітополі та районі
Окупанти Запорізької області готують чергові провокації та діють за вже відомим "донецьким сценарієм".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"За інформацією місцевих жителів від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного лиману і залякують людей", - розповів він.
Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища.
"Загарбники звикли діяти за «донецьким сценарієм", - констатує Федоров.
За його словами, суть його у двох речах: або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України або гірше - влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ.
Як повідомлялось, Росія накопичує живу силу в окупованій Запорізькій області.
Нагадаємо, в Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.
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