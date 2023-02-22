Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі, - радник мера

Фото: Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі (Getty Images)

Збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.