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Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі, - радник мера

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Маріуполь, Середа 22 лютого 2023 18:45
Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі, - радник мера Фото: Українські військові ліквідували два склади палива росіян в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Підтверджуємо також ліквідацію двох складів палива", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що склади з паливом розміщувались на базах окупантів в Кальміуському районі.

"Гарно. Буде більше", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.

В Маріуполі пролунав вибух. Приліт зафіксовано в районі морського порту.

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