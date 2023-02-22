Окупанти 4 рази обстріляли Херсон: є влучання в будівлю “Херсонтеплоенерго” та завод

Російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворог 4 рази атакував Херсон. Пообідні російські війська завдали масованого удару з "Градів" по місту - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ОВА, ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, медичний заклад, автотранспортне підприємство, будівлю “Херсонтеплоенерго”, завод та житлові будинки.

Загалом минулої доби через російські обстріли загинули 5 мирних людей, 21 житель Херсонщини дістав поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед поранених - 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості", - додали в ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, російські війська 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу зупинки у місті постраждав підліток. Загалом 5 людей загинули, 16 отримали поранення.