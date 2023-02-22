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Влада Бєлгородської області повідомляє про "атаку": нібито є "прильоти"

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Бєлгородська область, Середа 22 лютого 2023 12:21
Влада Бєлгородської області повідомляє про "атаку": нібито є "прильоти" Фото: влада Бєлгородської області повідомляє про "обстріл" міста Шебекіно (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ повідомляють про "обстріл". Як стверджує влада, "прильоти" зафіксовано у місті Шебекіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування цивільних об'єктів: снаряди потрапили приватним сектором - у 3 будинках вибиті вікна, посічені паркани та фасади", - написав Гладков.

Влада Бєлгородської області повідомляє про &quot;атаку&quot;: нібито є &quot;прильоти&quot;

Фото: нібито наслідки "обстрілу" Шебікіно 22 лютого (t.me/vvgladkov)

Оновлено 12:25.

Гладков також повідомив про "удар" у торговому центрі в Шебекіно. У будівлі спалахнула пожежа, одна людина отримала поранення.

Влада Бєлгородської області повідомляє про &quot;атаку&quot;: нібито є &quot;прильоти&quot;

Фото: пожежа в ТЦ у Шебекіно (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку в російських містах з самого ранку по радіо попереджали про "загрозу ракетного удару". Пізніше у МНС РФ заявили, що повітряна тривога через "хакерську атаку в деяких регіонах РФ".

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