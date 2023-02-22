У Харкові є "прильоти" та поранені, росіяни атакували об’єкти інфраструктури

У Харкові зафіксували чотири прильоти по Київському району. Російські війська атакують об’єкти інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 11:10. У Харкові росіяни обстріляли промислове підприємство чотирма ракетами, - голова ОП Андрій Єрмак

За його словами, попередньо, двоє людей мають легкі ушкодження.

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"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури", - пише глава ОВА Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу міста поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Своєю чергою мер Ігор Терехов інформує про влучання по Київському району Харкова.

"Попередньо чотири удари прийшлися по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промислових об‘єктах. Щодо жертв та руйнувань - інформація на разі уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харків опинився під обстрілом російських військ. Місцевих жителів попередили про можливість нових пусків ракет.

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